Paris Olimpiyatları marka değeriyle Premier Lig'i geride bıraktı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın raporuna göre, 11,4 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Paris Olimpiyat Oyunları, 9,9 milyar dolarlık Premier Lig'i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Paris Olimpiyat Oyunları, 11,4 milyar dolarlık marka değeriyle Premier Lig'i geride bırakarak, en değerli ikinci spor organizasyonu oldu.

AA muhabirinin uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın raporundan derlediği bilgiye göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın marka değeri 11,4 milyar doları buldu.

Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleştirilen 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının değeri 8,3 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece Paris Olimpiyatları'nın marka değeri, Tokyo'daki organizasyona göre yüzde 37,3 artış gösterdi.

Paris Olimpiyatları, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından İngiltere'nin Premier Lig'ini de geride bıraktı.

Premier Lig 9,9 milyar dolarlık değere sahip bulunuyor. ABD'nin basketbol ligi NBA'in marka değeri ise 8,9 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Paris Olimpiyatları'ndan daha değerli tek spor ligi ise Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oldu. Brand Finance'a göre NFL, 24 milyar dolar ile en değerli spor ligi konumunda bulunuyor.

Los Angeles Olimpiyatları'nda yeni rekor bekleniyor

Paris Olimpiyatları'nın marka değerinde yaklaşık 4,3 milyar dolarlık dilim ulusal olimpiyat komitelerinden, 7,1 milyar dolar ise Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) geliyor.

Yayın hakları ve sponsorluklar marka değerine en fazla katkı sağlayan gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Bilet gelirleri ise en az gelir üreten alan olarak dikkati çekiyor. Burada düzenleyicilerin temel stratejisi kardan ziyade erişilebilirlik olarak öne çıkıyor.

Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada 9,53 milyon biletle bu alanda rekorun Paris'te kırıldığı vurgulanmıştı.

ABD'nin Atlanta kentinde 1996 yılında gerçekleştirilen oyunlarda 8,3 milyon bilet satılırken bu rekor 28 yıl sonra Paris'te 9 milyonun üzerine taşınmış oldu.

2028 yılında ABD'de düzenlenecek Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ek gelir, sponsorluk ve marka değeri rekorlarının kırılması da muhtemel görülüyor.