Paris Olimpiyatları öncesi Fransa'da tren hatlarına geniş çaplı saldırı

Fransa'nın en büyük demiryolu şirketi SNCF, tren altyapısına yönelik bu sabah "büyük bir saldırı" gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı, birçok sayıda tren güzergahının değiştirilmesine ve iptallere neden oldu.

SNCF sosyal medya hesabından, "Tüm yolculardan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyonlara gitmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Saldırının 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde ulaşım sistemini kaosa sürüklemesi bekleniyor.

Saldırının "kundaklama" biçiminde gerçekleştiği belirtildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç gün içinde hızlı tren (TGV) seferlerinde aksamalar yaşanacağını söyledi.

Vergriete, saldırıları "kasıtlı eylem" olarak nitelendirerek kınadı. "Seferleri mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışan SNCF ekiplerine büyük teşekkür ederiz" dedi.