Paris Olimpiyatları’nın açılış töreni öncesi tren hatlarına saldırı: Etkilenen yolcu sayısı 800 bin

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Törene saatler kala, ülkenin tren hatlarının hedef alındığı ve yapılan çok sayıda saldırı sonucu tren seferlerinde büyük aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız demiryollarının "planlı ve koordine sabotajlara hedef olduğunu" belirtti. Attal güvenlik güçlerinin sabotajcıları aradığını da ekledi.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, gece boyunca "yüksek hızlı ulaşım ağını felç etmeyi amaçlayan devasa saldırılara" maruz kaldığını açıkladı.

SNCF grubunun başkanı Fransız haber kuruluşu BFMTV'ye verdiği demeçte, saldırılardan etkilenen yolcu sayısının 800 bin olduğunu söyledi. Demir yolu ağının en kısa sürede onarımı için yüzlerce personelin seferber edilmesinin planlandığını ekledi.

Paris'in batısı, kuzeyi ve doğusunda uzanan TGV tren hatlarındaysa üç noktada yangınlar çıktı. TGV saldırılardan yalnızca Atlantique, Nord ve Est hatlarının etkilendiğini belirtti.

Atlantique Paris - Bordeaux, Nord Paris - Lille ve Est Paris - Strazburg arasında çalışan hatların isimleri.

Güneyde Lyon kentinden Akdeniz'e uzanan tren hattındaysa dördüncü bir kundaklama engellendi.

Onarım çalışmalarının hafta sonundan önce tamamlanamayacağı açıklandı.

Londra, Brüksel ve Amsterdam'a giden hızlı trenlerin kalktığı Paris’in kuzey garı Gare Du Nord'da, aksama yüzünden mahsur kalan yüzlerce yolcunun "tren seferleri hakkındaki güncellemeleri sabırla bekledikleri" belirtiliyor.

Başbakan Attal, X üzerinden yaptığı açıklamada, aksamaları sakinlikle karşılayan yolculara teşekkür etti.

Londra ile Paris arasında çalışan demir yolu şirketi Eurostar da hizmetlerinin Fransa'daki “vandalizm eylemleri” nedeniyle kesintiye uğradığını, bunun sonucunda birçok seferin iptal edildiğini ve yolculuk sürelerinin uzadığını açıkladı.

Eurostar yaptığı açıklamada, "Fransa'daki koordineli kötü niyetli eylemler nedeniyle," yüksek hızlı trenlerinde yolculuk süresinin yaklaşık bir buçuk saat uzadığını belirtti.

- Stadyum dışında yapılan ilk açılış töreni

Paris'te yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açılış töreni Kıbrıs saatiyle 20.30'da başlayacak ve 3,5 saat sürecek.

Olimpiyat oyunlarının açılış töreni ilk kez bir stadda değil, kent merkezinde yapılacak. Tören, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Seine Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak.

Açılış törenini 300 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Seine Nehri'nin törenin yapılacağı kısmı çevrilirken, bölgede yaşayanlar bir süredir evlerine karekod okutarak girebiliyor.

Törenle ilgili çok fazla ayrıntı bilinmiyor, ancak Celine Dion ve Lady Gaga gibi sanatçıların konser vermesi bekleniyor.

Paris Olimpiyatları'nda eşit sayıda erkek ve kadın sporcu yer alacak. Oyunlarda 206 delegasyondan 5250 kadın ve 5250 erkek sporcu mücadele edecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus sporcular tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak.

Oyunlar için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik devriye gezecek.

Organizasyon komitesinin tarihin en yeşil oyunları olmasını vaat ettiği Paris Olimpiyatları'nın 9 milyar euroya mal olması bekleniyor.

Oyunlar için biri su sporları merkezi ve biri de badminton ve ritmik jimnastik için iki yeni tesis inşa edildi.

Stade de France ve Fransa Açık'ın düzenlendiği Roland Garros gibi tanınmış spor tesisleri oyunlara ev sahipliği yapacak. Grand Palais ve Place de la Concorde gibi tarihi mekanlarda da müsabakalar yapılacak.

Resmi açılış töreninin bugün olmasına karşın, erkek rugby ile erkek ve kadın futbolu müsabakaları başlamıştı.