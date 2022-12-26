Paris PKK’yla tanıştı

Fransa’nın başkenti Paris’te caddeler, PKK sempatizanı gösterilerle şiddet olaylarına sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemciler, kendilerine engel olmak isteyen polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattı, en az dört aracı devirerek kullanılamaz hale getirdi. Paris polis şefi Laurent Nunez, neden aniden şiddet olayları yaşanmaya başladığını “anlamadıklarını” söyledi.

ZANLI PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE SEVK

Nunez iki saatten fazla süren olayların ardından 11 kişinin tutuklandığı, 30 kişinin de hafif şekilde yaralandığı bilgisini verdi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisle çatışan göstericiler, hükümeti ve polisi kendilerini koruyamamakla eleştiriyor. Fransa’daki Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) son 10 yılda 6 Kürt aktivistin Paris’te öldürüldüğünü kaydederek, “Paris’in göbeğinde, güpegündüz öldürülüyoruz” diyerek tepki gösterdi. Bu arada 69 yaşındaki saldırgan, dün polis gözetimindeki bir psikiyatri merkezine götürüldü. Nakil öncesi gözaltı merkezinde şüpheliyi muayene eden doktor, zanlının burada tutulmaya uygun olmadığına karar verdi.

FRANSA’YA: HÂLÂ SESSİZ Mİ KALACAKSINIZ

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olayların ardından Fransa’ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi, “Hala sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu. İbrahim Kalın, Paris’te terör örgütü destekçilerinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalın mesajında “Bu Fransa’daki PKK. Suriye’de desteklediğiniz terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu.

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26/12/2022 09:33