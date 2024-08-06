Paris Saint-Germain, Benfica'nın 19'luk yıldızını kadrosuna kattı

Paris Saint-Germanin, Avrupa devlerinin gündeminde yer alan Benfica'nın Portekizli genç yıldızı Joao Neves'i kadrosuna kattı.

Fransız devi bu transfer için Benfica'ya 60 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus verecek.

19 yaşındaki ön libero oyuncusu, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Benfica altyapısında yetişen Joao Neves, 2022-2023 sezonunda 17 yaşındayken a takıma seçildi. Genç oyuncu a takımdaki iki sezonunda 93 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Neves'in iyi performansı, Portekiz Milli Takımı'na çağrılmasına neden oldu. Neves, Portekiz Milli Takımı'nda ilk maçına 16 Ekim 2023'te oynanan Bosna Hersek maçına çıktı.

Neves, 9 kez A Milli Takım forması giydi.