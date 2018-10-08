Paris Saint-Germain, Lyon'u Mbappe ile darmadağın etti!
Paris Saint-Germain, Lyon'u Mbappe ile darmadağın etti!
08/10/2018
Sporx.com
Ligue 1'in 9. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lyon'u ağırladı. Ev sahibi ilk yarıyı Neymar'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda ise Mbappe resital sundu. Fransız yıldız, 61, 66, 69 ve 74. dakikalarda attığı gollerle 13 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. Karşılaşma PSG'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Lyon'da Lucas Tousart, 45. dakikada gördüğü 2. sarı kartla oyundan atıldı.
PSG, 9'da 9 yaparak 27 puanla liderliğini sürdürdü. Lyon ise 14 puanda kaldı.