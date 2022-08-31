Paris Saint-Germain'den bir transfer daha

Paris Saint Germain, Napoli forması giyen İspanyol Fabian Ruiz’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Vitinha ve Nuno Mendes’in bonservisini alması sonrası, Napoli forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz’in transferi konusunda da mutlu sona ulaştı.

PSG’nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Fabian Ruiz ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Fransız temsilcisinin, Napoli’ye de bu transfer için 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

PSG’nin resmi internet sitesine konuşan 26 yaşındaki oyuncu, “Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Kariyerimin yeni aşamasına bu ülkede başlamak benim için bir zevk. Dünyanın en iyi oyuncularının olduğu, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine geldiğim için gurur duyuyorum. Bu gerçekten heyecan verici” dedi.

“BU SENENİN ÇOK GÜZEL OLACAĞINA EMİNİM”

Çok çalışacağına vurgu yapan Fabian Ruiz, “İnsanların sahaya her çıktığımda maksimumu vereceğimi bilmelerini istiyorum. Mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmayı umuyorum. Çalışma arzumu ve kendimi göstermek istiyorum. Size Parc des Princes'te olmaktan çok mutlu olduğumu ve sadece sabırsız olduğumu söylemek istiyorum. Bu senenin çok güzel olacağına eminim” diye konuştu.

Öte yandan Fabian Ruiz geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maçta görev alırken 7 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

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31/08/2022 21:19