Paris Saint Germain'den orta sahaya takviye

PSG, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu Transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.



Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.