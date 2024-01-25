Paris Saint Germain'den orta sahaya takviye

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Corinthians'tan Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattığını ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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25/01/2024

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Paris Saint Germain'den orta sahaya takviye

PSG, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yla  2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu Transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

25/01/2024 19:52
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TAGS: Paris Saint Germain’den orta sahaya takviye
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