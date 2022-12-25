Paris Savcılığı: Fransız saldırgan 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenledi

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu bilgisi verilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı aktarılmıştı.

Paris Savcılığı bugün, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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25/12/2022 13:58