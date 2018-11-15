Paris'in merkezi trafiğe kapatılıp yayalaştırılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezinin bazı kısımları araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezinin bazı kısımlarının araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacağı bildirildi.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in tarihi bölgelerini oluşturan ilk 4 kısmının araç trafiğine kapatılması çalışmalarına başlandığını söyledi.

20 belediye sınırına ayrılan Paris'in en merkezi bölümlerini kapsayacak yayalaştırma projesiyle Notre Dame Katedrali, Pompidou Merkezi, Marais ve Halles gibi yapı ve bölgelerin trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Söz konusu projenin geniş istişareler sonrası hayata geçirileceği belirtilirken, yayalaştırma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların gelecek haftalarda belediye meclisinde gündeme geleceği ifade edildi.

Hidalgo, yayalaştırma çalışmasının bir sonraki görev döneminde yapılacağını, Paris'in bazı kesimlerinde her ayın ilk pazar günü yapılan araçsız gün uygulamasının kademeli genişletileceğini aktardı.

Paris Belediyesi, daha önce de aynı bölgeleri kapsayan Seine Nehri kıyılarının trafiğe kapatılarak yayalaştırılması kararını almış, yapılan itirazlar üzerine 2 yıl süren hukuki mücadelenin ardından yayalaştırma kararı 25 Ekim'de mahkemece onanmıştı.

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında gösterilen Paris, 12 milyonun üzerinde nüfusunun yanı sıra yılda 35 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.