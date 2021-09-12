Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'da 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu. Sosyalist Parti üyesi Hidalgo'nun, henüz aday olacağını resmen açıklamayan Cumhurbaşkanı Macron'a rakip olması bekleniyor.

Hidalgo, Rouen kentinde yaptığı açıklamada adaylığını "tüm çocuklarımıza bir gelecek sunmak" sözleriyle duyurdu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştiren Hidalgo, "Bizi birleştirmesi beklenen 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi hiç olmadığı kadar böldü. Sosyal sorunları çözmesi bekleniyordu ama daha da kötüleştirdi. Yer yüzünü koruması bekleniyordu ancak ekolojiye sırtını döndü." dedi.

İklim ve sağlık alanındaki krizlerin sistemi kırılgan hale getirdiğini belirten Hidalgo, yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söyledi.

İspanyol asıllı olan Hidalgo, konuşmasında Fransa'daki tüm çocukların kendisine sunulduğu gibi eşit şansa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Paris kulislerinde Hidalgo'nun Fransa'da ekonomi ve salgının yönetimi konuları üzerinden Macron'a yüklenerek 2022'de karşısına sol cephenin adayı olarak çıkacağı uzun zamandır konuşuluyordu.

Fransa'da 2014 seçimlerini kazanarak Paris Belediyesinin ilk kadın başkanı olan Hidalgo'nun seçimlerde geniş kesimlerden destek görmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Kamuoyu araştırmaları Hidalgo'nun yüzde 9 civarında oy olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca siyasi analistler, Hidalgo'nun bölünmüş halde olan sol cepheyi birleştirebileceğinin de zor olduğunu söylüyor.

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12/09/2021 15:38