Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı

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06/11/2022

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Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zincirine ait restoranı tavuk maskeleriyle bastı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.

Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.

Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.

06/11/2022 18:25
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TAGS: Paris’te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı
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