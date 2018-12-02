Paris'te eylemciler çok sayıda aracı ateşe verdi
02/12/2018
"Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor. Eylemciler yasak olmasına rağmen yine meydanlarda toplandı.
Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler”, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenliyor. Eylemciler sokaklarda gösteriler düzenlerken polisler biber gazlarıyla müdahale etti.
SARI YELEKLİLER'DEN PROTESTO
Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'te eylemciler çok sayıda aracı ateşe verdi.