Paris’te Gazze ve Lübnan’a destek gösterisi düzenlendi

Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris’in 1. bölgesindeki Masumlar Çeşmesi’nin yanında toplandı. Göstericiler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırılarının durmasını ve Paris hükümetinin Tel Aviv hükümetine desteğine son vermesini talep etti. Göstericiler, “Filistin’in çocuklarını aç bırakmaya son verin” ve “Gazze’nin ve Lübnan’ın çocukları, insanlık öldürülüyor” sloganları attı.

Ayrıca, gösteriyi düzenleyenler Filistin, İsrail ve Kudüs hakkında açık havada tarih dersi düzenledi. Defile şeklinde yapılan ders sırasında göstericiler ellerinde Filistinlilere ait 20. yüzyılın başında çekilen fotoğrafların bulunduğu pankartları taşıdı.

Gösteride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yeni kabinesindeki bakanların fotoğraflarıyla korkuluklar yapıldı. Her bir korkuluğun üzerine İsrail’in Gazze’ye saldırıları sırasında Macron ve bakanlarının neler yaptığının yazıldığı afişler asıldı. Macron’u temsil eden korkuluğun afişinde, “Emmanuel Macron. Gazze: Bir yıldır İsrail’e ve ‘kendisini savunma hakkına’ koşulsuz destek. Lübnan: İsrail’e destek vermek için askeri malzemeler kullanacağım.” ifadeleri yer aldı.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel’i temsil eden korkuluğun üzerindeki afişte ise “Patrick Hetzel. Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik kamu desteğinin kesilmesini talep etti. Öğrencilere, İsrail’i eleştirmeyi yasaklayan bir önergenin yazarı.” ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, korkuluklara Gazze’deki sivillerin kanını temsil eden kırmızı boya fırlattı.

İsrail’in bir yıldır saldırılarına maruz kalan Gazzelilere gıda yardımının ulaşmamasına da tepki gösteren eylemciler, bu durumu anlatan bir sahneyi canlandırdı. Bu sırada bir eylemci, yemek bekleyen bir grup kişinin ellerinde taşıdığı tencerelere kepçeyle kanı temsil eden kırmızı boya döktü.