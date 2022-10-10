Paris'te halk AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi

Fransa'nın NATO ve AB konusundaki tutumunu kökten değiştirmesini talep eden çok sayıda protestocu hafta sonu Paris'in merkezinde yürüdü. AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron'u da istifa etmeye çağırdı.

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10/10/2022

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Paris'te halk AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi

Gösteriler, protestocuların ekonomik bozulma, enerji ve sağlık kısıtlamaları olarak adlandırdıkları olaylarla ateşlendi.

Yürüyüş, Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) partisi tarafından düzenlendi.

2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot`a göre , "ulusal direniş toplantısı" olarak adlandırılan mitinge binlerce insan katıldı.

Göstericiler, ` Direniş ` yazan büyük bir pankart ve Fransa`nın AB`den ayrılması talebine atıfta bulunan ` Frexit ` yazan daha küçük pankartlar tuttu.

AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron`u da istifa etmeye çağırdı.

10/10/2022 10:10
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TAGS: Paris, halk, AB, protesto
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