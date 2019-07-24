Paris'te jet soygun

MÜCEVHER hırsızları, bu kez Paris’in jet sosyetesini hedef aldı. Fransız aktris Clotilde Courau ile eşi Savoy Prensi Emanuele Filiberto’nun İtalya’da tatilde oldukları sırada Paris’teki evlerine hırsız girdi. En az 3 milyon 200 bin TL değerinde mücevher çalındığını belirten polis kaynakları, söz konusu soygunun ‘amatör işi’ olmadığını kaydetti. Hırsızların eve anahtarla girdiği öne sürülürken, bu bilgi henüz doğrulanamadı.

HIRSIZLIK ARTIYOR

2018’de bir yıl önceki yıla oranla Paris’teki hırsızlık vakalarında yüzde 16 artış kaydedilmişti. Bu oran lüks evlerin ve pahalı apartmanların bulunduğu şehrin batısında yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 2016 yılında bir otelde soyulmuş, ünlü futbolcu Thiago Silva’nın evi ise geçtiğimiz yıl hırsızların hedefi olmuştu.