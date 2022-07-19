Paris'te kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te, kimliği belirsiz kişiler bir kafede oturan müşterilere ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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19/07/2022

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Paris'te kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te, kimliği belirsiz kişiler bir kafede oturan müşterilere ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre içinde 2 kişinin olduğu bir araç, nargile kafeye yaklaştı. Araçtan inen şahıslar kafenin teras bölümünde oturan müşterilere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Bir şüpheli olay yerinde bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahsın polisteki sorgulaması sürüyor.

Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçak olan şahsın bulunması için arama çalışması başlattı.

Yetkililer silahlı saldırının sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı, soruşturma devam ediyor.

19/07/2022 10:55
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TAGS: paris
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