Paris’te Mercedes-Benz şovu!

Bugün basın mensuplarına kapılarını açacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda Mercedes-Benz ürün gamında yer alan önemli modellerini tanıttı. Dün 400’ün üzerinde özel davetliye yeni modellerini gösteren marka, GLE ve EQC modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GLE SUV modelinden konuya başlayacak olursak, bu otomobil markanın teknolojik ve tasarım olarak amiral gemisi pozisyonunda. Tasarım olarak markanın yeni tasarım diliyle şekillenen otomobil teknolojik anlamda özellikle yer aldığı sınıftaki rekabeti inanılmaz bir noktaya götüreceğe benziyor.

Yeni GLE’de E-Active Body Control diye adlandırılan yeni bir aktif süspansiyon sistemi yer alıyor. 48 volt elektrik gücüyle desteklenen bu sistem ilk defa geliştirilmiş bir havalı süspansiyon sistemi olarak öne çıkıyor. Her tekerlekteki yay ve süspansiyonu ayrı ayrı kontrol eden ünite pazarda sunulan bir ilk niteliğinde.

Bu sistemin ardından ise Active Tailback Assist sistemi geliyor. Bu sürüş asistanı sayesinde yeni GLE özellikle 60 km/s hızların altında arkadan gelenleri uyaran bir sisteme sahip. Bu sayede arkanızdan hızlı bir biçimde gelenleri durdurmak için otomobil ekstra bir efor sarf ediyor…

Yeni 4Matic sistemi de GLE ile geliyor. Yeniden kasıt ise yeni otomobilin hibrit güç ünitesine sahip olmasından kaynaklanıyor. Tork destekli olarak tamamıyla değişken çekişe sahip olan bu sistem dört lastiği birden tork dağıtımıyla kontor edebilecek. Sürüş modlarıyla birlikte arka veya ön akstaki gücü yüzde 0’dan yüzde 100’e kadar tercih edebileceksiniz.

Yeni GLE’nin aerodinamik tasarım unsurları ve iç detayları da oldukça başarılı. Yeni GLE’nin sürtünme katsayısı 0.29 Cd olarak geçiyor. Bir önceki jenerasyonda ise bu değer 0.32 idi.

Yeni GLE sıralı 6 silindirli GLE450 4Matic EQ Boost sistemiyle satın alınabiliyor. Bu motor otomobilin benzin yakıtlı versiyonu ve ortalama tüketim marka tarafından 9.6 – 8.3 lt / 100 km olarak belirtilmiş. 367 beygir güç üreten bu motorun torku ise 500 Nm! Aracın 8 silindirli motorlu versiyonları da olacak. Otomobil ülkemize tamamen sipariş üzerine getirilecek.

Mercedes-Benz standındaki bir diğer önemli model ise Mercedes AMG A35 4Matic modeli. Yenilenen A Serisi’nin en hızlı versiyonu olan bu otomobil 2 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli bir motora sahip. Bu otomobilin bir önceki versiyonu 380 beygir güç üretirken yeni A’nın 306 beygir üretmesi biraz kafa karıştırıcı oldu.

Bir önceki motora göre daha verimli olan bu ünite sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede ulaşıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen bu motor otomobilin gücünü dört tekerleğe birden kolaylıkla iletmesini sağlıyor.

A Serisi’nin temelleri üzerine inşa edilen ve MPV formlarında olan B Serisi’de Paris Otomobil Fuarı’nda en yeni haliyle karışımıza çıktı. Otomobilin tasarımı, markanın yeni tasarım diliyle yenilenmiş durumda. Otomobil eski jenerasyonuna göre

daha fazla sportif bir yapıya bürünmüş.

Yenilenen B Serisi’nin iç tasarımında ise değişim çok büyük boyutta. 7 inç ve 10.25 inç boyutunda olan iki ekran otomobilin

ön konsolunu domine etmiş. B180 1.6 136 beygir, B200 1.6 163 beygir, B180 d 116 beygir 1.5 dizel, B200 d 1.5 110 beygir ve 8G-DCT, B220 d 2.0 litre 190 beygir ve 8G-DCT şanzıman seçenekleri olacak. Hangisi ülkemizde olur bilinmez.

Mercedes-Benz standında markanın ilk tam elektrikli otomobili olan EQC’de yerini almış durumda. Otomobil GLC, kompakt SUV boyutlarında ve bir SUV model olarak öne çıkıyor. İki elektrik motoru bulunan bu model tam şarjla 400 km gidebilecek menzile sahip oluyor.

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Markanın standındaki en büyük sürpriz ise Smart’ın 20. yaşına özel üretilmiş olan ForTwo modeli oluyor. Mercedes-Benz bünyesinde bulunan bu marka gelecek yıllarda tamamıyla elektrik motoruyla karşımıza çıkacak ancak fuarda sergilenen model de elektrikli, özellikle tasarım detaylarından bunu anlamanız mümkün.

Sürtünmeyi azaltacak olan tavan yapısı, jantlar ve hava girişleri Smart’a oldukça farklı bir hava katmış. Üzeri açık olan gövdesi sayesinde otomobilin içine göz attığınızda ise üst kısmı kesik direksiyonu hemen dikkatini çekiyor. Yarış otomobilini andıran bu direksiyonun haricinde konsol ortasında yer alan dokunmatik ekranda oldukça dikkat çekici.

ForEase adına sahip olan bu otomobilin kaputunun altında ise 60kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor.