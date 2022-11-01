Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. Karara uymayan işletmeler 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacak.

Fransa'da Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.

Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

Belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da söndürülecek

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

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01/11/2022 13:50