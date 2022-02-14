Paris'te polise bıçakla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki Kuzey Tren garında yerel saatle 07.00 civarında bıçaklı bir kişinin polise saldırdığını belirtti.

Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, olayı şu an terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini bildirdi.

Fransız basınındaki haberlerde, polisin saldırganı etkisiz hale getirmeden önce birçok kez bıçağı elinden bırakma uyarısında bulunduğu ifade edildi. Bıçağın 30 santimetre uzunluğunda olduğu ve üzerinde polise hakaret içeren yazının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



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14/02/2022 12:14