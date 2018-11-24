Paris’te tansiyon düşmüyor! Fransızlar zamlara karşı sokakta

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren eden Sarı Yelekliler, başkent Paris'te protestolarına bugün de devam etti. Fransız polisi gösteriler nedeniyle birçok cadde ve sokağı kapattı.

Polis ve göstericiler sık sık karşı karşıya geldi.

Başta Concorde Meydanı’nda olmak üzere, protesto yapmak isteyen göstericileri engelleyen polisler ve eylemciler arasında sık sık çatışmalar yaşandı.

Polis, protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.