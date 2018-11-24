Paris’te tansiyon düşmüyor! Fransızlar zamlara karşı sokakta
Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlarla ilgili tansiyon bir türlü düşmüyor. Fiyatları protesto edenler bugün Paris sokaklarını doldururken, güvenlik güçleri zaman zaman sert müdahalelerde bulundu.
24/11/2018
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren eden Sarı Yelekliler, başkent Paris'te protestolarına bugün de devam etti. Fransız polisi gösteriler nedeniyle birçok cadde ve sokağı kapattı.
Polis ve göstericiler sık sık karşı karşıya geldi.
Başta Concorde Meydanı’nda olmak üzere, protesto yapmak isteyen göstericileri engelleyen polisler ve eylemciler arasında sık sık çatışmalar yaşandı.
Polis, protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.