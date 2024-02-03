Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

ads ads ads ads
03/02/2024

ads
Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te Lyon Garı'nda bu sabah yerel saatle 08.00 sularında, bıçaklı bir kişi saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin saldırıyı düzenleme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

03/02/2024 15:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Paris, ren istasyonu
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.