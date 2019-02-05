Paris’te yangın faciası

Paris’te sekiz katlı bir binada çıkan yangında en az yedi kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te turistler arasında popüler olan 16. bölgede, sekiz katlı bir binada yangın meydana geldi.Paris İtfaiyesi’nden yapılan açıklamaya göre yangında en az 7 kişi öldü, iki itfaiyeci de dahil olmak üzere 28 kişi yaralandı.Salı gününün ilk saatlerinde başlayana yangına 200’den fazla itfaiyeci müdahale etti.Yangın sebebiyle olay yerine yakın bölgeler tahliye edildi.