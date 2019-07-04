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Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu

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04/07/2019

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Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu

Fransız mahkemesi, Paris ve çevresinde hava kirliliğiyle  mücadelede yetersiz kalındığı için devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

Paris İdare Mahkemesi, Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle  solunum hastalıklarına yakalanan 3 kişinin, devlete karşı açtığı dava hakkında  kararını verdi.

Başkent ve çevresindeki hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz  kalındığını, devletin de bundan sorumlu olduğunu belirten mahkeme, davacıların  tazminat talebini ise reddeti.

 

Söz konusu dava 2 yıl önce açılmıştı

Paris'te 20 yıldan fazla yaşayan 3 kişi, yakalandıkları solunum  hastalıklarının hava kirliliğinden kaynaklandığını gerekçe göstererek, 2 yıl önce  devlete karşı dava açmıştı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığına bağlı bir birim tarafından yapılan  araştırmaya göre hava kirliliği ülkede  her yıl 48 bin erken ölüme neden oluyor.

Geçen hafta da Paris'in banliyösü Montreuil'de mahkeme, 2012-2016  döneminde Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle bronşit hastalığına  yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ile 16 yaşındaki kızının,  devlete karşı açtığı davada, hava kirliliği konusunda alınan yetersiz önlemlerden  devletin sorumlu olduğuna karar vermişti.

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TAGS: Paris’teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu, haber, kıbrıs,
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