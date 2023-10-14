Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilerek kapatıldı.

Paris'teki Louvre Müzesince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle bugün kapılarını kapattığı bildirildi.

Açıklamada, müzeye ziyarette bulunmak için rezervasyon yaptıranların bilet ücretinin iade edileceği belirtildi.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Louvre Müzesi, bomba ihbarı mesajlarının ardından tahliye edilerek ziyarete kapatıldı. 15 bin kişinin tahliye edildiği müzede, emniyet güçlerinin aramaları devam ediyor.