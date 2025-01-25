Park Etmekte Zorlanan Şahıs, Sinirlenip Başka Bir Araca Zarar Verdi

Lefkoşa’da önceki gün İkinci Selim Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kafe önünde, kimliği meçhul bir şahıs araç park yerine aracını park etmekte zorlandığı gerekçesiyle, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait aracın sol arka ve ön kısmı ile motor kaputunu, muhtemelen sert bir cisimle kasten çizerek, hasara uğrattı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B. (E-69) tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.