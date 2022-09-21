Park halindeki 9 aracın dikiz aynalarını kıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bu sabah, park halindeki 9 farklı aracın dikiz aynalarını kıran şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde bulunan İstanbul Sokak üzerinde park halinde bulunan dokuz farklı aracın dikiz aynaları henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Ü.E.(E-33) tarafından elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratıldı.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2022 18:13