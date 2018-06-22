HABER KIBRIS

Park halindeki araç küle döndü

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22/06/2018

Park halindeki araç küle döndü
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HABERKIBRIS-Arzu Gündüzler

Mağusa'da park halindeki bir araçta çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. 
Mağusa'da Maraş bölgesinde meydana gelen olayda bir evinde yanında park halindeki AY323 plakalı aracın yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın sırasında büyük korku yaşayan ev sahibi baygınlık geçirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  ve çevre sankilerinin  de yardımıyla alevler kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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TAGS: araç yangını, haber, kktc, kıbrıs
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