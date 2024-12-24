Park halindeki araç yandı!

Girne’de dün saat 19:00 sıralarında Kurtuluş Caddesi’nde faaliyet gösteren bir markete ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan Muhammed İRFAN’a ait GY 302 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan elektrik ve plastik aksamları ile ön kaputu yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.