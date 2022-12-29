Park halindeki araç yandı...

Dipkarpaz'da park halinde bulunan araç yandı

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29/12/2022

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Park halindeki araç yandı...

Dipkarpaz'da, dün saat  21:05’te  60 yaşındaki Harbi Erkan’a ait  park halinde bulunan GF 363  plakalı  Mercedes marka  salon aracın,  motor bölümünde   henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı  bir yangın meydana geldi.  Yangın ayni gün, saat 21:40'da,  Yeşilköy İtfaiye şubesi ekipleri tarafından,  söndürüldü. Yangın neticesinde söz konusu aracın motor bölümü  yandı.  Araca zarar değer tespiti yapılacağı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

 

 

29/12/2022 10:03
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TAGS: karpaz, araç yangını
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