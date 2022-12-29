Park halindeki araç yandı...

Dipkarpaz'da, dün saat 21:05’te 60 yaşındaki Harbi Erkan’a ait park halinde bulunan GF 363 plakalı Mercedes marka salon aracın, motor bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın ayni gün, saat 21:40'da, Yeşilköy İtfaiye şubesi ekipleri tarafından, söndürüldü. Yangın neticesinde söz konusu aracın motor bölümü yandı. Araca zarar değer tespiti yapılacağı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

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29/12/2022 10:03