Park halindeki araca çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz ana yolunun 11-12 kilometreleri üzerinde Ahmet Ersoy Hıdıroğlu (E-61), yönetimindeki bisiklet ile Karpaz istikametine doğru tehlikeli bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru yolun solunda atık asfalt içerisinde arızalanıp Bedran Uçak (E-27) tarafından park halinde bırakılan LH 862 plakalı çift kabin aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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26/08/2021 13:02