Park halindeki aracı çekiciye yükleyip çaldı!

(Kamalı Haber)- Park halindeki aracı çalıp, hurdacıya satan Ömer Zateroğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Ortaköy’de yol kenarında park halinde bulunan üniversite öğrencisi D.K.’ye ait 40 bin TL değerindeki DU 688 plakalı Fiat Tipo marka aracı çekiciye yükleyip çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Haspolat'ta faaliyet gösteren Hurdacı İlyas Dayı isimli iş yerine 5 bin TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine zanlının 18 Şubat 2024 tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, satılan aracın bulunup emare alındığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.