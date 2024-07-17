Park halindeki araçta yangın
17/07/2024
Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye ait araç park yerinde dün saat 16.00 sıralarında, park halinde bulunan Ahmet Köse kullanımındaki FK 709 plakalı araçta, muhtemelen makine bölümündeki egr borusunun tıkanıp ısınarak, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Hastane çalışanları tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürülen yangına, itfaiye ekipleri soğutma yaptı.
Yangın sonucu aracın makine bölümünde bulunan plastik aksamlar ile ön kaput boyası zarar gördü.17/07/2024 14:07