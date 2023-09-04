Park halindeki araçtan yakıt çaldı

Akçay-Güzelyurt anayolunda park halinde bulunan kamyon aracın deposundan yakıt çalarken, devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Cevdat Ünal bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Cihangir olguları aktardı. Polis, zanlının 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.45 sıralarında Akçay-Güzelyurt anayolunda yol kenarında park halinde bulunan Beyzade Tamakan’a ait TGF 598 plakalı kamyon aracın yakıt deposundan tasarrufunda bulundurmuş olduğu 137 santim uzunluğundaki sulama hortumu ile araç deposu içerisindeki yakıtı damacanaya akıtıp çaldığı esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufundaki damacananın emare alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ifade ederek, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının sirkat suçundan uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 5 bin TK nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)