Park Jung Tae anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Park Jung Tae Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Global Taekwondo Federasyonunun rahmetli başkanı Grand Master Park Jung Tae anısına her yıl yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verirken müsabakaları Master Öykü Ergin ve Pınar Akarpınar başkanlığında bölge hakemleri yönettiler.

KADINLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1.Stefaniya Gukovskaya 2.Karmen Küçük 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Almina Süsli 2.Berinay Babacan 3.Defne Okçu

3.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Defne Karam 3.Ayşegül Gezer

4.Kategori: 1.Sera Acar 2.Kamilla Bandaliyeva 3.Nur Deniz Duran

5.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı 2.Fatme Hatun Şanverdi 3.Gülcan Abdullah

6.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şenel 3.Esma Özbiçer

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1.Kaya Deniz Çelik 2.Oliver Jackhever 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Emre Acar 2.Sam Norozi 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1.Maxim Sopyluk 2.Demir Çelik 3.Arel Özberkman

4.Kategori: 1.Ege Salih Babacan 2.Ata Mehmet Aslan 3.Bahadır Boz

5.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Mahmut Colayır 3.Türkmen Türk

6.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Sinan Kara 3.Ahmet Yonca

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10/04/2022 10:53