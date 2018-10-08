HABER KIBRIS

Park yeri dururken bisiklet yoluna park ettiler

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08/10/2018

Park yeri dururken bisiklet yoluna park ettiler

Haber Kıbrıs-Özel

Şefler Pastanesi önünde bulunan bisiklet yolu bazı sorumsuz şoförler tarafından mesken tutuldu. Bir vatandaş durumu sosyal medya hesabı üzerinden kınadı. Öte yandan bisiklet yolunun yan tarafındaki park yerlerinin boş kalması, birçok vatandaşın “Nereye park edeceklerini bilmiyorlar. Bunun adı cahillik” yorumunu yapmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar ise belediyenin başarılı yollar yaptığını ancak denetlemek konusunda sınıfta kaldığını kaydetti.

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TAGS: Park yeri dururken bisiklet yoluna park ettiler, haber, kıbrıs,
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