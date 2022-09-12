Park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Ucuz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DARP ETTİ, PARMAĞINI KIRDI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Ucuz'un, Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.09.2022 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme yanında Mehmet Ucuz 'un park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucu Ubeyd Demir'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurup yere düşürdükten sonra sağ ayağı ile Ubeyd Demir'in sağ eline basmak sureti ile sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, aynı gün, Mehmet Ucuz’un Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



12/09/2022 13:50