Parke çalmıştı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet İkin yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Toykan Gülerler olguları aktardı. Polis, 20 Ocak 2022-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, Alayköy’de Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan zanlının 12 bin TL değerinde 5 paket tahta görünümlü plastik parkeyi çaldığına dair yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikayetin 1 Kasım 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paletleri aldığını, muhasebeciye mesaj atarak, paletleri aldığını, ay sonu maaşından kesilmesini istediğini bildirdiğini söyledi. Polis, zanlının bu beyanı üzerine cep telefonunun kendisine verildiğini ve mesajları göstermesini istediğini ancak zanlının imkan verilmesine rağmen mesajları gösteremediğini açıkladı. Polis, şirketin muhasebecisinden ifade aldıklarını, bir personelin şirketten ürün satın alması halinde fatura yazıldığını, ay sonu maaşından kesildiğini ancak zanlı adına ne kesilmiş bir fatura ne de kendilerine atılmış bir mesaj olmadığını anlattığını açıkladı. Polis, maaşından kesinti yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik zanlının hesaplarında inceleme yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalındığı iddia edilen paletleri bulmak için zanlının İskele’de bulunan karavanında arama yapılacağını söyledi. Polis, ayrıca zanlının patronu Birgül Kofalı’nın iki adet fatura vererek, bu faturalarda usulsüzlük olabileceğini dair sözlü beyanda bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu bu beyanın doğru olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkiline komplo kurulduğunu, paletleri çalmadığını, yerini polise söylediğini belirterek, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına, polise sözlü beyan veren Birgül Kofalı hakkında soruşturma açılmasına ve raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

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