Parkede zorlu gece

Hentbolda U16 ligine bu akşam oynanan kızlar karşılaşması ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda UKÜ – Miracle Esentepe, DİGEM – Şahlan takımları karşılaştı. Keyifli ve tempolu geçen karşılaşmalarda Miracle Esentepe UKÜ’yü mağlup ederken, DİGEM ile Şahlan takımları berabere kaldı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan Miracle Esentepe, maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 19-5 önde kapatırken, mücadeleden de 34-15 galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız geçen taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. DİGEM’in ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 6-5 önde kapattığı mücadele 16-16 eşitlikle tamamlanırken, iki takım geceyi eşitlikle tamamlamış oldu.

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