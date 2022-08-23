Parken Stadı'nda Trabzonspor maçında kalp krizi geçiren genç kurtarıldı

Kopenhag- Trabzonspor karşılaşması sırasında 12. bölümde maçı izleyen 24 yaşındaki genç taraftar kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden diğer Kopenhag taraftarları yardım istedi.

Kalp krizi geçiren gençle aynı bölümde maç izleyen diğer taraftarların güçlü bir şekilde bağırması dramatik bir manzaraya yol açtı.

Taraftarların, doktorların Kopenhag personellerinin ve sağlık görevlilerinin yardımı sayesinde genç taraftar hayatta kaldı.

Baş hekim Morten Boesen ve terapist Johannes Mackeprang ile şans eseri aynı bölümde bulunan doktorlar kalp krizi geçiren gence müdahalede bulundu.

24 yaşındaki genci kurtarmak için sağlık görevlileri tarafından suni teneffüs ve elektroşok uygulandı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç taraftar birkaç gün boyunca komada kaldı. Genç taraftarın solunum cihazına bağlı olarak uyandığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren taraftarın ailesi çocuklarının hayatını kurtarmaya yardım eden herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kopenhag takımının resmi sitesinde yaptığı paylaşımda “FC Kopenhag katkıda bulunan ve genç FCK taraftarının hayatını kurtarmaya yardımcı olan herkese teşekkür eder.” beyanında bulundu.

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23/08/2022 15:53