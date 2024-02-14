Parken'de Kevin de Bruyne'nin gecesi

UEFA 2023-24 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya geldi.



Konuk takım henüz 11. dakikada Kevin de Bruyne ile öne geçti. Ev sahibi takım, Mattson'un şık golüyle 34'te yanıt verse de Bernardo Silva 45+1'de skoru yeniden değiştirdi. Phil Foden 90+3'te maç skorunu tayin eden golü kaydetti. Kevin de Bruyne karşılaşmada 1 gol, 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Manchester City mücadeleyi 3-1 kazandı ve 6 Mart'ta Etihad Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.

İngiliz temsilcisinde Jack Grealish ve Bernardo Silva sakatlanarak oyundan çıktı.

MANCHESTER CITY KAYIPSIZ GELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Manchester City 18 puan topladı.



Bu maçlarda 18 gol atan Pep Guardiola'nın ekibi kalesinde 7 gol gördü.



Ligde bir maçı eksik olan Manchester City, Liverpool'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

KOPENHAG GRUP İKİNCİSİ OLARAK TURLADI

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag, topladığı 8 puanla ikinci oldu.



6 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Danimarka ekibi, grubunu gol averajı olmadan tamamladı.



Kopenhag, grup etabında 8 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

MANCHESTER CITY'DE SON DURUM

Manchester City'de sakatlıklarını atlatan Erling Haaland ve Kevin De Bruyne'nin takıma dönmesinin ardından takımda önemli bir eksik bulunmuyor.



Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Ham United'a kiralanan Kalvin Phillips Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılırken yerine herhangi bir isim dahil edilmedi.



Manchester ekibinde bu maç öncesinde Ruben Dias ceza sınırında yer alıyor.

KOPENHAG'DA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı öncesinde Kopenhag, kadrosunda değişiklikler yaptı.



Magnus Mattsson, Scott McKenna, Runar Runarsson ve B listesinden Oscar Gadeberg Buur'u kadroya dahil eden Kopenhag 5 ismi kadrodan çıkardı.



Kopenhag'da Andreas Dithmer, Victor Froholdt, Valdemar Lund Jensen, Thomas Jorgensen, Mateo Tanlongo Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

İLK 11'LER

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Mattsson, Diogo, El Younoussi, Jelert, McKenna, Achouri, Falk

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Rodri, De Bruyne, Foden, Bernardo, Haaland, Grealish

CANLI ANLATIM | KOPENHAG 1-2 MANCHESTER CITY

11' Manchester City, Kevin de Bruyne ile öne geçti.

21' Ayağına darbe alan Jack Grealish maça devam edemedi. İngiliz oyuncunun yerine Jeremy Doku oyuna girdi.

34' Mattson, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru eşitledi.

45+1' Bernardo Silva, City'yi yeniden öne geçirdi.

78' Sakatlanan Bernardo Silva'nın yerine Nunes oyuna girdi.