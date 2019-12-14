Parkta güpegündüz öldürülen genç kızın katili 13 yaşında bir çocuk çıktı

New York'ta yürüyüşe çıktığı sırada bıçaklanarak öldürülen ve ABD basınının gündemine oturan üniversite öğrencisi genç kızın katilinin 13 yaşında bir çocuk olduğu duyuruldu.

Polisin incelemeleri sonucu yakalanan Barnard College birinci sınıf öğrencisi Tessa Majors'u öldüren 13 yaşındaki katil, genç kızdan para istediğini, vermeyince de bıçakladığını itiraf etti.

Genç kızı kanlar içinde bulan Columbia Üniversitesi güvenlik görevlisi acil servisi arayarak yardım istemiş, hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Reşit olmadığı için adı açıklanmayan katil, tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

14/12/2019 11:10