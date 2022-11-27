Parlak ve sağlıklı saçların sırrı: Pirinç suyu

Asyalı kadınlar yüzyıllardır saç bakımında pirinç suyu kullanıyor. Peki pirinç suyunun bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir yararı var mı? İşte pirinç suyu hakkında merak edilenler...

Bakım ürünlerinde doğal içerikleri tercih edenlerdenseniz pirinç suyu, sizin için harika bir alternatif olabilir. Çin, Japonya ve Asya’nın güneydoğusunda saç bakımında yüzyıllardır kullanılan pirinç suyu, son yıllarda kadınların bakım rutininin vazgeçilmezi olmaya başladı.

İÇİNDE NELER VAR?

Pirinç içeriğinde yüzde 75-80 oranında nişasta bulundurur. Pirinç suda bekletildiğinde nişastasını suya bırakıyor. Nişastanın yanı sıra pirinç suyunda aminoasit, B vitamini, E vitamini, mineraller ve antioksidan bulunuyor.

YARARLARI

-Saçın uzamasını hızlandırır

-Saçı dipten uca onarır

-Pürüzsüz bir görünüm sunar

-Saçın parlaklıklığını artırır

-Saç tellerini güçlendirir

NASIL KULLANIR?

Bir su bardağı pirinci, durulayın ve süzün. Ardından bir su bardağı suda bekletin. Yaklaşık 1 saat kadar bekleyin. Ardından suyu geniş bir kaseye alın. Duşta saçlarınızı yıkadıktan sonra pirinç suyunu tüm saçınıza dökün ve masaj yapın. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Dilersiniz pirinci kaynatarak da pirinç suyu elde edebilirsiniz.

KİMLER KULLANABİLİR?

Pirinç suyu tüm saç tipleri için uygundur. Herhangi bir saç derisi rahatsızlığınız varsa alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

Bazı araştırmalara göre pirinç suyunun saçın yanı sıra cilde de iyi geldiği biliniyor.

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27/11/2022 20:29