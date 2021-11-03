Parlamento içinde en geniş işbirliği sağlanabilmeli

yle görünüyor ki, Ulusal Birlik Partisi-DP- Bağımsızlar ve Millet Partisi (Henüz Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu) ekseninde bir hükümet kurulacak. 2-3 güne açıklanır meclis de toplanır güvenoyu alır. Bu hükümete Erhan Arıklı da güvenoyu verir.

E; ne olacak? Sorunlarımız mı çözülecek? Birileri, Faiz Sucuoğlu’nun kurultay zaferinin ardından elinde sihirli bir değnek, sırtında pelerin, önünde “F” yazısı ile her şeyi düzelteceğini beklerse, çok bekler. Öyle olmayacak.

Parlamentodan geçmesi gereken yasalar, alınması gereken kritik kararlar, yapılması gereken yeni zamlar var. Öyle şaka değil yani. Dün de söyledik, bugün de devam edeceğiz: Herhangi bir makama gelmek sizi lider yapmak. Lider olmak için kalıcı izler gerek.

Faiz Sucuoğlu parti ziyaretleri başlattı. Tüm ziyaretlerden bağımsız, CTP ziyareti oldukça önemliydi. Sucuoğlu CTP’ye “gel hükümet kuralım” diye bir teklif yapmadı. CTP de “sırf başkan değişti diye 11 ayda ülkede yaşananları” unutmayacağını söyledi

Bu ülkede, UBP’nin alternatifi CTP’dir. Seçime 3 ay kala, elbette bir koalisyona girmeyecektir. Ancak bu ziyarette umutları yeşerten önemli bir gelişme oldu. Detaylarda kalmasın. CTP’nin teklifi, “Komitelerdeki tüm oy birliği alınan yasaları geçirmeye hazırız…”

Ben bunu önemsiyorum. Neden? Bıktık çünkü. Bu ülkede siyaset uzlaşı sanatı olmaktan çıktı. Halkın yaşamını kolaylaştırmıyor. Sürekli kriz üretiyor. Ne meclisin işlevi kaldı ne hükümetlerin. O zaman bu kısa dönemi “uzlaşı” dönemine çevirme fırsatı var.

Faiz Sucuoğlu ile dün uzun bir görüşmemiz oldu. Haber Kıbrıs’ta haberi okudunuz. Okumayanlar için linki buraya bırakayım. https://haberkibris.com/sucuoglu-parlamentodaki-en-genis...

Sucuoğlu da tüm konuşmada uzlaşıdan bahsetti. Özellikle CTP ile parlamento içerisinde en geniş işbirliğini kurmak istediğini söyledi. Seçim ve Halkoylaması Yasası ile Belediyeler Reformu iki partinin de üzerinde uzlaşabileceği ilk konular.

Hükümet modeli ortaya çıkmadan, UBP içi kavgalardan beslenen milletvekillerinin makam kapma kavgaları başladı bile. Kurultayda bir Taçoy bir Sucuoğlu arasında gidip gelen, “acaba mı” deyip duran isimler, şimdi yeni bir kavgaya hazır, 3 ay için. Sucuoğlu buna izin vermemeli.

Toplumun yakıcı sorunları ciddi derecede sorun bekliyor. Sucuoğlu bu uzlaşı çabası içerisinde bir de seçim tarihi netleştirdi. 9 Ocak 2022. Tüm partiler de bu öneriye sıcak baktı. Bir söz daha veriyor Sucuoğlu, “Seçime kadar istihdam ve atama yapmayacağım…”

UBP’ye ve dinamiklerine “istihdam yapmayacağım” demek? “Makam dağıtmayacağım” demek? Bu ancak 4 ay için yeter zaten. Ama ben vatandaş olarak artık “inanmak” istiyorum. Bu nedenle Sucuoğlu ile yapılan röportajın linkine bir bakın, saflığımdan değil, doğru için…

UBP’de Parti Meclisi de netleşti. Kaybeden sürpriz bir isim yok. Onlarca isim, önemli bir kısmı kamuda istihdam… Aday oldular, yarıştılar. Bir önceki PM sadece krizlerle uğraştı. Umarım yeni PM icraat için uğraşır. İsimleri de sizlere aktaracağız.

Bu ülke tüm kurumları ile çöktü. Düşünün, şu anda kanser hastaları ilaç bulamıyor. 1 hafta, 10 gün falan da değil. 1 aydır. Bizim ülkemizde hükümet krizi sadece siyasi bir kriz değildir, devlet tüm kurumları ile çöküyor. Kimsenin buna hakkı yok.

Adaya turist olarak gelen bir "amca" beş gün içerisinde Lefkoşa Suriçi'nde beş kişiye tacizde bulundu. Bu nasıl bir zihniyettir, ruh halidir. Bu ciddi bir konudur. Suç ithal ediyoruz. Bu adada "çok kolay suç işleyebilirim" rahatlığı var.

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03/11/2021 08:23