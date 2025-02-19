Parma'da Cristian Chivu dönemi
İtalya Serie A ekibi Parma'da Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu getirildi.
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19/02/2025
Parma yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Cristian Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.
Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.
Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.
Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.
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