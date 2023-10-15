Parmak çıtlatmanın asıl nedeni bakın neymiş…

Pek çok insan parmaklarını çıtlatmayı alışkanlık haline getirmiştir. Parmak çıtlatmak, parmak eklemlerini hızla büküp gererek bir çıtırtı sesi üretmek anlamına geliyor. Ancak bu eylemin sağlığa olan etkileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, günümüzde birçok kişinin alışkanlığı haline gelen parmak çıtlatmanın zararlı olup olmadığı ve kireçlenme ile bağlantısı hakkında merak edilenleri sizler için cevaplıyor.

Serpil Dokurel/Posta.com.tr| Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, parmak çıtlatma konusu üzerine bilim insanları araştırmalar ve çalışmalar yaparak ortak bir şekilde bu hareketlerin parmak anatomisi veya fonksiyonu üzerine olumsuz bir etkileri olmadığını gösterdiklerini belirtiyor. Dolayısıyla, insanlar arasında parmakların erken kireçlenmesine yol açacağı, elin gücünde azalmaya neden olacağı yönündeki kaygıları destekleyecek herhangi bir sonuca varılmamıştır.

ALTTA YATAN PSİKOLOJİK NEDENLER ARAŞTIRILMALI!

Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, bu hareketlerin herhangi bir zararı olmadığı gösterilmesi sebebiyle endişelenmeye gerek yok olmadığını ancak hareketlerin sık sık tekrarlaması ve ihtiyaç duyulması durumlarında altta yatan psikolojik nedenlerin üzerinde durulmasının her zaman önemli olduğunu belirtiyor.

KİREÇLENMEYLE HİÇBİR İLGİSİ YOK

Doç. Dr. Erdal, parmak çıtlatmasının el parmaklarında ve eklemlerdeki kireçlenmesiyle bir ilgisi olmadığını ve kireçlenme nedeniyle çıtlatma ihtiyacı duyulmadığı gibi çıtlatmanın kendisinin de kireçlenmeye neden olmadığını vurguluyor.

NEDEN PARMAK ÇITLATMA İHTİYACI HİSSEDERİZ?

Parmak çıtlatma alışkanlığının ardından psikolojik nedenler bulunduğunu belirten Erdal, tıpkı tırnak yeme, dudak yolma, yanak ısırma, saç çekme, belirli pozisyonlarda oturma, parmak emme, boyun çıtlatma gibi alışkanlıklara benzer şekilde tekrar eden parmak çıtlatmalarının da vücut odaklı tekrarlayan davranış bozuklukları (body focused repetitive behavior disorders - BFRB) arasında sayıldığını söylüyor.

ZARARLI OLDUĞUNU ZANNEDİYORDUK AMA FİZYOTERAPİSTLER TEDAVİ İÇİN KULLANIYOR

Doç. Dr. Ozan Ali Erdal, sırtta veya vücudun herhangi bir yerinde çoğunlukla kıtlatma olarak adlandırılan davranışların da normal sağlıklı bir bireyde olumsuz bir etkisi olduğunun gösterilmediğini ancak, son zamanlarda manipülasyon teknikleri arasında uygulanan benzer sanılan ama özel bir eğitim ve teknik gerektiren hareketler fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistler tarafından uygulandığını söylüyor.