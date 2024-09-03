Parti İçi Yarış Birliği Bozamadı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in daveti ile öğle yemeğinde buluşan UBP milletvekilleri “birlik” mesajı verdiler.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in daveti ile öğle yemeğinde buluşan UBP milletvekilleri “birlik ve beraberlik” mesajı verdiler. Meclis Başkanı Zorlu Töre dışındaki bütün milletvekillerinin katıldığı yemek oldukça neşeli geçti.



Bir süreden beri kurultay gerilimi yaşayan UBP milletvekillerinin buluşmasında Başbakan Üstel ile başkan adayı Hasan Taçoy’un yan yana oturduğu dikkati çekti. Yemeğe katılmaması beklenen Üstel muhalifi milletvekillerinin de yemekte hazır olması, Üstel’in kurultay sürecini tamamen kontrol altına aldığı ve kurultay sonrasında da sorun yaşanmayacağı değerlendirmelerinin yapılmasına neden oldu.



Kurultay’a yönelik kampanyasını “istikrarla ve iktidarda yola devam” sloganı ile sürdürmekte olan Başbakan Üstel ile genel başkan adaylarından Hasan Taçoy arasında milletvekillerini bir araya getirme konusunda farklılıklar oluşmuş ve Başbakan Üstel’in yemek daveti sonrasında Taçoy’dan “milletvekillerini toplama” önerisi gelmişti. Üstel’in davetinin tam katılımla gerçekleşmiş olması, Üstel’in partiye hakim olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Yemekte parti içi yarışın UBP'de birlik ve beraberliği bozmadığı mesajı da net olarak verilmiş oldu.