Parti Meclisi’nden Özersay’a oy birliği ile tam yetki

Halkın Partisi PM dün akşam yaptığı toplantıda hükümet görüşmeleri ve yerel seçimleri görüştü.

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08/02/2022

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Parti Meclisi’nden Özersay’a oy birliği ile tam yetki

Halkın Partisi PM dün akşam yaptığı toplantıda hükümet görüşmeleri ve yerel seçimleri görüştü.

Hükümeti kurma görüşmeleri çerçevesinde dün gece geç saatlere kadar toplantı yapan Halkın Partisi Parti Meclisi Genel Başkan Kudret Özersay’a hükümet görüşmelerini yürütmek üzere oy birliği ile tam yetki verdi.

Toplantıda ayrıca resmi görüşmeler sırasında Halkın Partisi’ni temsil edecek heyet üyeleri de belirlenirken, Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili olarak da bazı kararlar alındı

PM’nin oy birliği ile aldığı karara göre Halkın Partisi’ni hükümet kurma görüşmelerinde Genel Başkan Özersay’ın yanısıra Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu temsil edecek.

08/02/2022 13:29
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TAGS: kudret özersay, halkın partisi
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