Partilerin aday belirleme süreci devam ediyor

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı günü olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Sadık Gardiyanoğlu ve Hasan Yücelen Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olabilmek için başvurularını gerçekleştirdi.

Demokrat Parti’de ise Redif Nurel ve Faik Dağaştı da bölgelerinde başvurularını yaptı.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 19:36