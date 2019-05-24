Partililere çağrı: Bakanlıklara ziyarete ara verin

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, piyasada ciddi tepkilere neden olan partililerin bakanlık ziyaretleri ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Vatandaşın icraat beklediği bir ortamda, UBP’lilerin Başbakanlık başta olmak üzere bakanlık koridorlarını doldurmasına isyan eden Gardiyanoğlu, kamuoyundan da takdir toplayan şu açıklamayı yaptı:

KAMUOYUNA VE TÜM LEFKOŞA ÜYELERİMİZE DUYURU

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı olarak yeni kurulan hükümetimizi, Başbakan ve Bakanlarımızı tebrik ediyor, güvenimizin tam olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Ülkede ciddi sıkıntıların olduğunu, yeni kabinenin büyük bir yükün altına girdiğinin farkındayız. Gerek ekonomik, gerekse sosyal anlamda yapılan tahribatı düzeltmek için yöneticilerimiz ellerini büyük bir taşın altına koymuşlardır. Başbakanımız Sayın Ersin Tatar ve tüm Bakanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz.

Yeni kabine sonrası gözlemlemekteyiz ki, Başbakan ve Bakanlarımız sevenleri tarafından ziyaret edilmekte, tebrik edilmektedirler.

Başbakan ve Bakanlara sağlıklı çalışma ortamı yaratılması ve kıymetli zamanlarını almamak için “hayırlı olsun” ziyaretlerimizi ileriki tarihlerde yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bu ziyaretlerin de mesai saatleri dışında, Bakanlarımızın çalışmalarını engellemeden yapılacağını vurgulamak isteriz.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı olarak bu karara tüm kademelerin uymasını rica ediyor, saygılar sunuyoruz.